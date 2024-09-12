Україна вже давно бачить скупчення військ на білоруському кордоні – Зеленський

За словами Зеленського, ситуація контрольована.

Скупчення військ біля українського кордону в білорусі є вже давно, Україна його бачить. Процес контрольований.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту литовського колеги Гітанаса Науседи до Києва.

Науседа додав, що від моменту так званих виборів президента в білорусі ця країна не є самостійною, а лише союзником росії. І відтоді білорусь доводить це на практиці.

"На території цієї держави росія проводить навчання для свого особового складу і здійснює наступ на українську територію", – сказав він.

Також білорусь сприяє напрузі на західному кордоні та висилає туди мігрантів.