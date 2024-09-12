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Україна вже давно бачить скупчення військ на білоруському кордоні – Зеленський

12 вересня 2024, 18:35
Україна вже давно бачить скупчення військ на білоруському кордоні – Зеленський
За словами Зеленського, ситуація контрольована.
Скупчення військ біля українського кордону в білорусі є вже давно, Україна його бачить. Процес контрольований.
 
Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту литовського колеги Гітанаса Науседи до Києва.
 
Науседа додав, що від моменту так званих виборів президента в білорусі ця країна не є самостійною, а лише союзником росії. І відтоді білорусь доводить це на практиці.
 
"На території цієї держави росія проводить навчання для свого особового складу і здійснює наступ на українську територію", – сказав він.
 
Також білорусь сприяє напрузі на західному кордоні та висилає туди мігрантів.
 
"Ми спішно протидіяли спробам, але це не означає, що білорусь не пробує робити цього надалі", – додав він. 
 
білорусь дозволила російській армії використати свою територію для вторгнення в Україну в лютому 2022, а потім – побудувати там місця розташування для найманців з групи "Вагнера". Мінськ є повним союзником москви. 

 

Білорусьвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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