Україна вже давно бачить скупчення військ на білоруському кордоні – Зеленський
12 вересня 2024, 18:35
За словами Зеленського, ситуація контрольована.
Скупчення військ біля українського кордону в білорусі є вже давно, Україна його бачить. Процес контрольований.
Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту литовського колеги Гітанаса Науседи до Києва.
Науседа додав, що від моменту так званих виборів президента в білорусі ця країна не є самостійною, а лише союзником росії. І відтоді білорусь доводить це на практиці.
"На території цієї держави росія проводить навчання для свого особового складу і здійснює наступ на українську територію", – сказав він.
Також білорусь сприяє напрузі на західному кордоні та висилає туди мігрантів.
"Ми спішно протидіяли спробам, але це не означає, що білорусь не пробує робити цього надалі", – додав він.
білорусь дозволила російській армії використати свою територію для вторгнення в Україну в лютому 2022, а потім – побудувати там місця розташування для найманців з групи "Вагнера". Мінськ є повним союзником москви.