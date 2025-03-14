Україна вже формує команду для контролю можливого перемир'я з рф – Сибіга

Україні необхідно бути готовою до будь-яких можливих провокацій з боку росіян. переконаний міністр

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про підготовку команди, яка слідкуватиме за перемир'ям з рф під час спільної пресконференції з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у Facebook

"Ми вже зараз фактично розпочали формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це дуже складний процес",- ідеться у повідомленні.

Сибіга повідомив, що після повернення з Саудівської Аравії українська делегація одразу прозвітувала президенту Володимиру Зеленському про підсумки переговорів з американськими представниками.

Міністр наголосив, що Україна вже має гіркий досвід перемовин із росією під час процесу у Мінську, коли рф порушувала домовленості про режим тиші щонайменше 25 разів.