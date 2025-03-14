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Україна вже формує команду для контролю можливого перемир'я з рф – Сибіга

14 березня 2025, 16:09
Україна вже формує команду для контролю можливого перемир'я з рф – Сибіга
Фото: МЗС України
Україні необхідно бути готовою до будь-яких можливих провокацій з боку росіян. переконаний міністр
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про підготовку команди, яка слідкуватиме за перемир'ям з рф під час спільної пресконференції з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
 
Про це повідомила пресслужба МЗС України у Facebook 
 
 "Ми вже зараз фактично розпочали формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це дуже складний процес",- ідеться у повідомленні.
 
Сибіга повідомив, що після повернення з Саудівської Аравії українська делегація одразу прозвітувала президенту Володимиру Зеленському про підсумки переговорів з американськими представниками. 
 
Міністр наголосив, що Україна вже має гіркий досвід перемовин із росією під час процесу у Мінську, коли рф порушувала домовленості про режим тиші щонайменше 25 разів.
 
Саме тому, за його словами, Україні необхідно бути готовою до будь-яких можливих провокацій з боку росіян.
 
"Зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з командами, з відповідними напрацюваннями. Маю на увазі, в тому числі майбутнього бачення домовленостей чи плану дій для досягнення справедливого сталого миру для України. І, безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України", – підкреслив Сибіга.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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