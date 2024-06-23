Україна наступного тижня підпише безпекову угоду зі Словенією

Президентка Словенії наступного тижня відвідає Київ і підпише безпекову угоду.

Про це повідомляє словенське інформагентство STA.

"Президентка Наташа Пірц Мусар оголосила, що у четвер відвідає Київ, щоб підписати двосторонню безпекову угоду з Україною", - пише агенція.

Ця угода подібна тим, які підписують з Україною інші країни, які бажають допомогти українській державі.

Інші деталі візиту наразі не відомі.

Крім того, глави МЗС країн ЄС, які зустрінуться наступного понеділка в Люксембурзі, розглянуть положення безпекової угоди між ЄС і Україною, робота над якою майже завершена, що відкриває можливість для її підписання до кінця цього місяця.