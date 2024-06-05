Україна вже використовує американську зброю для нанесення ударів по рф – AP

За словами західного чиновника, знайомого з цим питанням, останніми днями Україна використовувала американську зброю для нанесення ударів по території росії.

Про це повідомляє новинна агенція AP.

Зброя була використана відповідно до нещодавно схвалених вказівок президента Джо Байдена, який дозволив використовувати американську зброю для нанесення ударів на території рф з обмеженою метою захисту Харкова, другого за величиною міста України.

Чиновник не був уповноважений публічно коментувати це делікатне питання і говорив на умовах анонімності.

Директива Байдена дозволяє використовувати зброю, надану США, для нанесення ударів по російських силах, які атакують або готуються до атаки. Це не змінює політику США, яка забороняє Україні використовувати надані Білим домом ПТРК, ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів по території рф, заявили американські офіційні особи.

Українські офіційні особи посилили заклики до США дозволити київським силам захистити себе від нападів з російської території. Харків знаходиться всього в 20 кілометрах від російського кордону і зазнає посилених нападів з боку рф.

Просуваючись на північному сході Харківської області, російські війська скористалися тривалою затримкою з поповненням американської військової допомоги. Крім того, недостатнє військове виробництво в Західній Європі сповільнило постачання критично важливої для України зброї на поле бою.

Вчора речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що не може підтвердити, що Україна використовувала американську зброю по цілях в росії.

"Ми просто не в змозі на щоденній основі точно знати, що і по чому стріляють українці. Це, безумовно, на тактичному рівні", - сказав Кірбі.

Згідно з доповіддю Інституту вивчення війни від 3 червня, українські війська завдали удару по російській батареї С-300/400 в Бєлгородській області, ймовірно, з Високомобільної артилерійської ракетної системи, або HIMARS, 1 або 2 червня. Система ППО була розташована приблизно за 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту на півночі Харківської області і більш ніж за 80 кілометрів від міста Харкова, яке знаходиться в межах досяжності HIMARS, повідомили в інституті.

Підтвердження ударів з'явилося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Катару, який разом із Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами був ключовим посередником в обміні полоненими та інших переговорах між Росією та Україною з початку війни.