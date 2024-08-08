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Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа" – The Washington Post

08 серпня 2024, 18:21
Україна взяла під контроль газову станцію
Фото: Нафтогаз
ЗСУ контролює газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться вглиб росії на 10 км.

Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

Про це на засадах анонімності повідомив The Washington Post радник президента України Володимира Зеленського.

Сьгодні, 8 липня, газ продовжує йти через Суджу, останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, який постачає російський природний газ до Європи через Україну.

Також нещодавно Україна отримала від США дозвіл на нанесення ударів по російських військах в окремих точках на кордоні. Американський чиновник  на умовах аонімності сказав, що щоб обговорити це питання, сказав, Вашингтон намагається зв'язатися з українськими військовими, щоб дізнатися більше про операцію та її цілі.

Разом з тим, один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Вашингтон досі не критикував Україну за транскордонний напад. 

Він сказав, що Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону з росією.

На фоні цих заяв кремль посилив охорону навколо Курської атомної електростанції.

 
газтранзитУкраїнасуджа

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