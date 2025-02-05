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Україна й Чехія запускають спільне виробництво гвинтівок – Умєров

05 лютого 2025, 21:33
Україна й Чехія запускають спільне виробництво гвинтівок – Умєров
Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov
За словами Умєрова, уряд і оборонні компанії Чехії роблять значний внесок у безпеку України.
Україна посилює співпрацю з Чехією в галузі оборони.
 
Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
 
Він розповів про зустріч із делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) міністерства оборони Чехії, яких супроводжували представники провідних чеських оборонних компаній.
 
"Посилюємо оборонну співпрацю з Чехією. Обговорили конкретні кроки для прискорення постачання підтримки від Чехії та розширення нашої взаємодії. Маємо продуктивний досвід співпраці з AMOS, тому зосередилися на ключових напрямах", – написав Умєров.
 
Він перерахував ці напрями:
 
  • виробництво та постачання боєприпасів великого калібру;
  • обмін військовими технологіями;
  • розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією.
 
"Запускаємо нові спільні проєкти, які посилять наших воїнів на фронті. Один із них – виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування. Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої – ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні", – повідомив міністр оборони України.
 
Чехіявійна в Українівиробництво зброїросія окупанти

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