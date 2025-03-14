Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна й Іспанія підписали угоду про підготовку військових

14 березня 2025, 20:53
Україна й Іспанія підписали угоду про підготовку військових
Фото: з вільного доступу
В Іспанії зацікавилися вивченням українського досвіду ведення сучасної війни.
Україна й Іспанія у межах посилення оборонної співпраці підписали нову угоду про підготовку українських військових.
 
Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.
 
"Провів продуктивну зустріч із міністеркою оборони Королівства Іспанія Маргаритою Роблес. Обговорили ключові питання спільної безпеки та подальшого зміцнення Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.
 
Глави Міноборони зосередилися на поглибленні індустріальної взаємодії, посиленні систем протиповітряної оборони, постачанні боєприпасів і бронетехніки.
 
"Пані Роблес представила детальні плани допомоги Україні у 2025 році. За підсумками переговорів підписали важливу угоду про підготовку українських військових, що виведе нашу взаємодію на новий рівень", – повідомив Умєров.
 
Також іспанська сторона зацікавилася вивченням українського досвіду ведення сучасної війни.

 

війна в Україніросія окупантивійськові

Останні матеріали

Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється