CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна і Норвегія підписали попередні контракти на 1,5 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна й Норвегія підписали контрактів на $1,5 млрд, - Гройсман
$1 млрд - це інвестиції у відновлювану енергетику
Осло. Фото: Михайло Гема
"Сьогодні підписали попередніх контрактів десь на 1,5 млрд доларів, з них близько 1 млрд доларів - це інвестиції у відновлювану енергетику", - сказав Гройсман за підсумками українсько-норвезького ділового форуму, повідомляють на сайті Кабінету Міністрів.
Прем'єр також додав, що спектр співпраці між країнами досить великий: агросектор, IT-технології, автомобілебудування. Сегмент відновлюваної енергетики - це вітрова, сонячна та гідроенергетика.
Нагадаємо, що норвезька компанія NBT збирається побудувати вітровий енергокомплекс в Запорізькій області. Потенціал проекту оцінюють у 700-800 МВт вітрових потужностей.
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