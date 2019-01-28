Україна й Норвегія підписали контрактів на $1,5 млрд, - Гройсман

$1 млрд - це інвестиції у відновлювану енергетику

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна і Норвегія підписали попередні контракти на 1,5 млрд доларів.

"Сьогодні підписали попередніх контрактів десь на 1,5 млрд доларів, з них близько 1 млрд доларів - це інвестиції у відновлювану енергетику", - сказав Гройсман за підсумками українсько-норвезького ділового форуму, повідомляють на сайті Кабінету Міністрів.

Прем'єр також додав, що спектр співпраці між країнами досить великий: агросектор, IT-технології, автомобілебудування. Сегмент відновлюваної енергетики - це вітрова, сонячна та гідроенергетика.

Нагадаємо, що норвезька компанія NBT збирається побудувати вітровий енергокомплекс в Запорізькій області. Потенціал проекту оцінюють у 700-800 МВт вітрових потужностей.