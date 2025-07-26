Україна й Польща запускають виробництво бойових дронів і систем проти БпЛА

У межах проєкту планується виробництво цивільних дронів, а згодом — військових БпЛА та антидронових систем для захисту критичної інфраструктури.

Польська енергетична компанія Unimot інвестує 400 000 злотих(понад $110 000) у новостворену компанію PZL Defence, яка буде спеціалізуватися на розробці та виробництві дронів і антидронових систем.

Про це йдеться на сайті компанії.

Партнерами у проєкті виступають польський виробник оборонних компонентів PZL Sędziszów і неназвана українська компанія. Лист про наміри щодо стратегічного співробітництва було підписано 24 липня.

"Ми бачимо зростання значення безпілотних технологій для регіональної безпеки. Тому долучаємось до проєкту, що поєднує польську інженерію та унікальний український досвід, здобутий у реальних бойових умовах", — заявив голова правління Unimot Адам Сікорський.

Після завершення реєстрації PZL Defence Unimot отримає 40% акцій, PZL Sędziszów — 10%, а український партнер — 50%.

У межах проєкту планується виробництво цивільних дронів, а згодом — військових БпЛА та антидронових систем для захисту критичної інфраструктури.

Крім того, у PZL Defence створять R&D-центр для розроблення розвідувальних дронів, дронів-перехоплювачів, дронів-камікадзе та антидронових систем.