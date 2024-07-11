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Україна й Румунія уклали безпекову угоду

11 липня 2024, 20:49
Україна й Румунія уклали безпекову угоду
В угоді є пункти про співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.
Україна та Румунія уклали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.
 
Про це повідомили в Офісі президента України.
 
Згідно з договором, Румунія надасть Україні раніше обіцяну систему Patriot, підтримуватиме Київ із тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.
 
Крім цього, в угоді є пункти про співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря і надаватиме підтримку через інструменти ЄС та НАТО.
 
"Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів", – повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з румунським колегою Клаусом Йоганнісом.
 
Також у документі порушуються питання співпраці в різних галузях, серед яких розвідка, кібербезпека, санкції та відновлення України. Крім того, в угоді прописаний механізм екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.
 
Загалом Київ уже підписав близько двох десятків безпекових угод у межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами "Групи семи".

 

Румуніявійна в Українібезпекова угодаросія окупанти

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