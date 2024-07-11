Україна й Румунія уклали безпекову угоду

В угоді є пункти про співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Україна та Румунія уклали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Згідно з договором, Румунія надасть Україні раніше обіцяну систему Patriot, підтримуватиме Київ із тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Крім цього, в угоді є пункти про співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря і надаватиме підтримку через інструменти ЄС та НАТО.

"Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів", – повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з румунським колегою Клаусом Йоганнісом.