Україна й Румунія уклали безпекову угоду
11 липня 2024, 20:49
В угоді є пункти про співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.
Україна та Румунія уклали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомили в Офісі президента України.
Згідно з договором, Румунія надасть Україні раніше обіцяну систему Patriot, підтримуватиме Київ із тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.
Крім цього, в угоді є пункти про співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря і надаватиме підтримку через інструменти ЄС та НАТО.
"Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів", – повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з румунським колегою Клаусом Йоганнісом.
Також у документі порушуються питання співпраці в різних галузях, серед яких розвідка, кібербезпека, санкції та відновлення України. Крім того, в угоді прописаний механізм екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.
Загалом Київ уже підписав близько двох десятків безпекових угод у межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами "Групи семи".