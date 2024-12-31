Україна з окупації повернула ще чотирьох дітей

В 2024 році з російської окупації вдалось повернути 246 дітей з Херсонщини.

Сьогодні, 31 грудня, Україні вдалося повернути з російської окупації двох хлопчиків і двох дівчаток, віком 3-17 років.

Про це сказав глава Херсонської ОВА Олександр Прокудінповідомив в Telegram-каналі.

"Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини", - йдеться в дописі.

Голова ОВА додав, що цього разу вдалося повернути двох хлопчиків і двох дівчаток, віком від 3 до 17 років.

"Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, - російський терор, погрози, допити рідних", - сказав він.

Наразі діти перебувають зі своїми близькими, їм надають всю необхідну медичну і психологічну допомогу.

Цього року з тимчасової російської окупації вдалось повернути 246 дітей з Херсонщини.