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Україна за допомогою безпілотників зможе знищувати російські танки – Forbes

03 травня 2023, 15:10
Україна за допомогою безпілотників зможе знищувати російські танки – Forbes
Фото: flytechnology.ua
Дрони можуть озброїти касетними бомбами, які здатні пробивати броню російських танків, знищуючи їх набагато ефективніше, ніж гранати.

Україна за допомогою безпілотників може використовувати касетні боєприпаси як високоточну зброю.

Про це пише видання Forbes.

Касетні боєприпаси дуже небезпечні, оскільки розкидають велику кількість маленьких бомб на великій площі, які часто не вибухають і залишаються у землі роками, становлячи велику загрозу для цивільних. Така зброя заборонена Конвенцією з касетних боєприпасів, відомою як Конвенція Осло, яку США та Україна, однак, не підписали, на відміну від росії, яка активно застосовує касетні бомби на війні.

США в рамках військової допомоги передали Україні велику кількість різної зброї та бойової техніки, але не хочуть відправляти касетні боєприпаси всупереч запитам української влади. Зокрема, українці запросили протитанкові боєприпаси Mk-20 Rockeye II, що містять 247 невеликих бомб, і кожна з них може вивести з ладу російський танк.

Forbes пише, що українські війська вже навчилися модифікувати гранати, встановлюючи на них підривники та хвостові напрямні для більшої точності. Але саморобний підривник може бути ненадійним, а боєприпасам часто не вистачає потужності, щоб зашкодити танку, якщо вони не потрапляють у відкриті люки.

Досвід застосування касетних бомб разом з безпілотниками українці вже мають: військові вже успішно переробляли радянські боєприпаси ПТАБ 2,5 для скидання з великих дронів або оснащення "камікадзе". Втім, для ефективного ураження бронетехніки їм потрібні інші бомби, менші та потужніші.

війна в Українідронитанки рфросія окупантибезпілотники

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