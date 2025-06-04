Україна за рік планує виробити 2,5 млн дронів – Bloomberg

Україна шокує росію арсеналом дронів і темпами виробництва

Україна перетворилася на світового лідера в безпілотній війні, використовуючи дешеві, але ефективні дрони, щоб стримувати російське вторгнення та руйнувати вороже обладнання, що в тисячі разів дорожче. FPV-дрони, які коштують близько $400, демонструють приголомшливу ефективність у враженні бронетехніки, складів і командних пунктів.

За оцінками британського RUSI, до 70% втрат російської техніки у 2025 році завдано саме безпілотниками. Українські дрони вже здійснювали рейди аж до Сибіру, вражаючи стратегічні об'єкти, включаючи авіабази.

Типи дронів, що змінюють сучасну війну:

FPV-дрони: точні удари в реальному часі з відеокеруванням.

Дрони-камікадзе: планерні системи з довгим часом польоту.

Дрони глибокого удару: українські аналоги "Шахедів" вражають нафтобази і військові заводи у росії.

Морські дрони: відлякують російські кораблі від Чорного моря.

Розвідувальні дрони: забезпечують артилерію точною інформацією, працюють навіть у будівлях чи лісах.

Світ вчиться на прикладі України. Тайвань, Ізраїль, країни ЄС і США посилюють дронові програми, визнаючи нову реальність на полі бою.