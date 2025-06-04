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Україна за рік планує виробити 2,5 млн дронів – Bloomberg

04 червня 2025, 11:11
Україна за рік планує виробити 2,5 млн дронів – Bloomberg
Фото: www.ekathimerini.com
Україна шокує росію арсеналом дронів і темпами виробництва
Україна перетворилася на світового лідера в безпілотній війні, використовуючи дешеві, але ефективні дрони, щоб стримувати російське вторгнення та руйнувати вороже обладнання, що в тисячі разів дорожче. FPV-дрони, які коштують близько $400, демонструють приголомшливу ефективність у враженні бронетехніки, складів і командних пунктів.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За оцінками британського RUSI, до 70% втрат російської техніки у 2025 році завдано саме безпілотниками. Українські дрони вже здійснювали рейди аж до Сибіру, вражаючи стратегічні об'єкти, включаючи авіабази.
 
Типи дронів, що змінюють сучасну війну:
  • FPV-дрони: точні удари в реальному часі з відеокеруванням.
  • Дрони-камікадзе: планерні системи з довгим часом польоту.
  • Дрони глибокого удару: українські аналоги "Шахедів" вражають нафтобази і військові заводи у росії.
  • Морські дрони: відлякують російські кораблі від Чорного моря.
  • Розвідувальні дрони: забезпечують артилерію точною інформацією, працюють навіть у будівлях чи лісах.
 
Світ вчиться на прикладі України. Тайвань, Ізраїль, країни ЄС і США посилюють дронові програми, визнаючи нову реальність на полі бою.
 
Україна виробила 1 млн дронів у 2024 році, планує — 2,5 млн у 2025-му. Понад 500 компаній, від стартапів до гігантів, змагаються за інновації. Понад $2,5 млрд виділено на місцеве виробництво.
 
Новітні технології дозволяють дронам працювати автономно, долаючи глушіння та GPS-спуфінг. Ізоляція оператора від прямого контролю підвищує виживання техніки.
 
росія намагається наздогнати, запустивши масове виробництво в Татарстані, створивши антидронові коридори, але нова українська тактика вже змінила фронт.

 

дрони-камікадзевійна в Україніросія окупанти

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