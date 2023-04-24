Україна за вказівкою США відмінила масовані удари по росії – Washington Post

Головне управління розвідки планувало масові удари по москві в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Але відмовилась від цього на прохання Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє The Washington Post.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов планував удари в глибокому тилу ворога. Але це викликало занепокоєння офіційних осіб Вашингтона, пише американське видання.

За кілька днів до першої річниці вторгнення росії в Україну, українські офіційні особи розробляли плани ювілейних ударів по москві.

Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів "підготуватися до масових ударів 24 лютого... усім, що є в розпорядженні розвідки України.

В Україні навіть думали про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Проте в Білому домі побоювалися, що атаки всередині росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля і за 2 дні до річниці, ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь: розвідка України на прохання Вашингтона погодилась відкласти удари по москві.

Це стало відомо, коли секретна інформація потрапила в мережу.

"Україну, яка прагне перенести бойові дії на територію росії, іноді стримують США, які послідовно намагаються уникнути ескалації конфлікту до прямого зіткнення між американськими та російськими військами. Деякі американські чиновники розглядають напади на росію, особливо із застосуванням американської зброї, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту росії Володимиру путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї", пише видання.

Будановим захоплюються чиновники США та Європи, але інколи його зухвалість змушує їх нервувати. Американська розвідка пильно стежить за комунікаціями Буданова.

В секретних документах йде мова про те, що 13 лютого Буданов наказав одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції, проте США повторили публічну рекомендацію своїм громадянам негайно покинути росію.

США також забороняють Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по росії.

В матеріалі сказано, що ГУР планувало атакувати членів ПВК "Вагнер" в Малі, а також таємні атаки на російські сили в Сирії. Але офіційні особи Вашингтона та Європи зробили Україні зауваження за атаки за межами її території, які, на їхню думку, зайшли надто далеко.

Український чиновник заявив, що готовність Києва не стріляти по певних цілях і координувати свої дії з американцями має заохотити США до надання сучасної зброї з більшою дальністю дії, наприклад, ATACMS, але наразі в адміністрації Байдена відмовилися надати Україні таку зброю.