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ПОЛІТИКА

Україна заборонила російськими військовополоненими телефонувати додому

08 вересня 2024, 15:31
Україна заборонила російськими військовополоненими телефонувати додому
Омбудсмен Лубінець
У них залишається право писати листи.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону заявив, що в Україні нині російським військовополоненим заборонили здійснювати телефонні дзвінки рідним у росію.

"Згідно з Женевськими конвенціями, у них є право на листування, а не на телефонні дзвінки. Станом на зараз у росіян зберігається можливість писати листи, але право на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає", — наголосив він.

За його словами, на території нашої країни є чотири спеціальні табори для російських військовополонених. Лубінець повідомив, що умови перебування їх там відповідають Женевським конвенціям.

Додамо, що в Україні давно точаться дискусії щодо заборони для полонених росіян телефонувати рідним. Раніше на сайті уряду з'явилася відповідна петиція. Автор пропонував заборонити полоненим окупантам дзвінки, поки росія не дозволить українцям у полоні телефонувати на регулярній основі.

Проте в уряді відкинули цю ідею, пояснивши це тим, що росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон.

полоненіДмитро Лубінець

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