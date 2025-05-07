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ПОЛІТИКА

Україна зафіксувала понад 162 тисячі воєнних злочинів з початку вторгнення рф

07 травня 2025, 18:36
Україна зафіксувала понад 162 тисячі воєнних злочинів з початку вторгнення рф
Станом на травень внаслідок вторгнення загинули 14 572 цивільні особи, з них — 625 дітей.

Загальна кількість злочинів, пов’язаних з агресією рф, досягла 189 тисяч. Це не лише воєнні злочини, а й злочини проти миру та міжнародного порядку.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано вже понад 162 тисячі воєнних злочинів.

Про це на конференції високого рівню , яка  7 травня проходить у Києві, повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов.

За словами  представника Офісу Генерального прокурора, серед найпоширеніших — обстріли цивільної інфраструктури ракетами, дронами й артилерією. Також задокументовано жорстоке поводження, сексуальне насильство, викрадення мирних жителів, утримання в непристосованих умовах і мародерство.

У справах про ці злочини проходять 872 підозрюваних, з яких 164 уже засуджені, але лише 18 — реально. Решта отримали вироки заочно. Представники ОГПУ визнають, що реальна кількість злочинів значно вища: невідомо, скільки людей загинуло в Маріуполі, скільки цивільних убито на окупованих територіях чи депортовано до рф.

Станом на травень внаслідок вторгнення загинули 14 572 цивільні особи, з них — 625 дітей. Ще понад 30 тисяч людей дістали поранення. Пошкоджено понад 218 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Загальна кількість злочинів, пов’язаних з агресією рф, досягла 189 тисяч. Йдеться не лише про воєнні злочини, а й про злочини проти миру та міжнародного порядку.

Офіс Генпрокурора спільно з партнерами просуває створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, який може почати роботу вже наступного року. Це буде перше визнання такого злочину на міжнародному рівні після Другої світової війни.

війназлочини рф

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