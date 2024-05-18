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ПОЛІТИКА

Україна закликає посилити тиск на росію через утиски кримських татар

18 травня 2024, 18:59
Україна закликає посилити тиск на росію через утиски кримських татар
Фото: Укрінформ
МЗС закликало міжнародну спільноту посилити консолідований тиск на росію.

Україна закликала партнерів та міжнародні організації посилити тиск на Росію через триваючі утиски кримських татар в Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Просто зараз, в умовах тимчасової окупації росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, кримськотатарський народ продовжує зазнавати політичних переслідувань та утисків за національною ознакою", - зазначили в міністерстві.

За даними МЗС, окупаційна адміністрація півострова протиправно заборонила діяльність представницького органу кримських татар, Меджлісу кримськотатарського народу, масово позбавляє волі кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями та змушує їх залишати рідну землю.

"Вшановуючи пам'ять жертв сталінської депортації, ми засуджуємо загарбницьку політику нинішньої росії та репресії проти кримськотатарського народу", - наголосили в міністерстві.

МЗС закликало міжнародну спільноту посилити консолідований тиск на росію, аби примусити її повернутися до основоположних принципів міжнародного права, припинити порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та звільнити усіх політв’язнів.

"Закликаємо всі держави, міжнародні організації, та суспільства, які цінують людське життя, вшанувати пам’ять жертв депортації кримських татар та засудити цей жахливий злочин, визнавши його геноцидом кримськотатарського народу", - додали в міністерстві.

Крім того, міністерство звернулось до міжнародних партнерів із закликом посилити допомогу Україні, сприяти якнайскорішому звільненню від російської окупації Криму, а також інших тимчасово окупованих територій України.

"Це покладе край російським воєнним злочинам і жахливим репресіям, та стане передумовою повернення кримськотатарського народу і всіх мешканців України до мирного життя на рідній землі", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні відзначається 80-ті роковини депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Вісімдесят років тому тоталітарний радянський режим під керівництвом Йосипа Сталіна насильно депортував із рідної кримської землі корінних мешканців Кримського півострова, кримських татар, та відправив їх у заслання.

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