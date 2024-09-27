Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна закликає припинити фінансування російського Червоного Хреста

27 вересня 2024, 21:45
Україна закликає припинити фінансування російського Червоного Хреста
Фото: ukrinform.ua
російська організація порушувала статут Федерації.

Київ передав в МФЧХ матеріали про злочини російського Червоного Хреста, проте Федерація досі не виключила його зі свого складу і перетворилася на його адвоката.

Про це написав Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram-каналі

Він написав, що міжнародна Федерація Червоного Хреста не виключила зі свого складу російський червоний хрест попри їхні ймовірні злочинні дії. 

"Почнемо з початку. Як Омбудсман України, неодноразово мав комунікацію з керівництвом та представниками Федерації ЧХ щодо "поведінки" російського товариства. Щоразу наводив приклади, аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації", - йдеться в дописі. 

За його словами, він неодноразово мав комунікацію з керівництвом та представниками Федерації ЧХ щодо "поведінки" російського товариства і зоразу наводив приклади, аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації. 

За інформацією Лубінця, в квітні МФЧХ створила Наглядову групу правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного Хреста. 

Він додав, що через два тижні після створення цієї Ради він зустрічався з президенткою МФЧХ Кейт Форбс, якій передав усі офіційні документи та матеріали, які підтверджують ймовірні злочини російського Червоного Хреста. 

"Тепер же Федерація опублікувала звіт щодо діяльності РЧХ, у якому не враховано жодного. У цьому звіті Федерація фактично визнала окупацію ТОТ Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. У тексті підтверджується, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України. Але РЧХ має працювати лише на своїй території. Це порушення статуту Федерації зі сторони РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями", - написав омбудсмен. 

Лубінець додає, що в звіті відсутня інформація, що російський Червоний Хрест викрав майно українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму. Хоча за цим фактом навіть відкрите кримінальне провадження. 

Також в звіті МФЧХ не засудила участь РЧХ у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їхній мілітаризації. 

"В тексті жодного слова про співпрацю РЧХ з окупаційним табором "Артек", на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей", - оголосив український омбудсмен. 

Він також написав, що попри те, що всі ці дані мала президентка МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться, що російський Червоний Хрест залишається у МФЧХ, а керівник — у правлінні Федерації. Наразі розпочинаю кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини. 

Лубінець виступає за те, щоб фінансування МФЧХ було направлене національному товариству Червоного Хреста України та на реалізацію додаткових програм захисту українців:

"На мою думку, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста. Той, хто прикриває злочинця, - сам перетворюється на злочинця", - підсумував він.

 
РосіяЧервоний Хрест

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється