Україна закликала Мексику відмовитися від нейтралітету та надати допомогу — CNN

Мексику закликають відмовитися від нейтралітету, підтримати Україну у війні, яку розпочала росія.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Мексику відмовитися від нейтралітету і підтримати Київ у війні проти москви.

Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, якого цитує CNN.

"Ця країна залишається більш-менш нейтральною. Нам потрібна буде додаткова підтримка... Ми сподіваємося, що мексиканське суспільство, мексиканський народ і, перш за все, уряд цієї країни змінять дискурс", - сказав Мельник.

Заступник глави МЗС зазначив, що Мексика могла б надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку.

"Направте лікарів в Україну, надішліть кілька мобільних госпіталів, покажіть свій прапор... Цю допомогу українці запам’ятають назавжди", - наголосив він.

Мельник пояснив, що будь-яка підтримка України з боку Мексики могла б суттєво вплинути на її лідерство у Латинській Америці. Він також додав, що прохання України про допомогу є "виправданим очікуванням", враховуючи історію Мексики з колоніалізмом. За його словами, війна росії проти України - це "сучасна колоніальна війна".

"Покажіть красивий мексиканський прапор на нещодавно звільнених територіях (України, - ред.)", - закликав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував ввести п'ятирічне перемир'я по всьому світу, маючи на увазі й Україну. Проте мексиканський лідер наголосив, що його країна не буде вводити санкції проти росії.