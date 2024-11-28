Україна закликала ООН засудити ядерні погрози росії

Відповіддю на ядерний шантаж і погрози Кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні.

В ООН 27 листопада відбулося екстрене засідання Ради безпеки, на якому обговорювалися останні російські обстріли України та участь північнокорейських військ у війні. Ініціювала розгляд цього питання українська делегація.

На засіданні Постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів членам Ради Безпеки про застосування росією для удару по м.Дніпру нової балістичної ракети, призначеної переносити ядерну зброю, передає Укрінформ.

"Наративи москви після удару, включно з коментарями воєнного злочинця путіна, вкотре підкреслили наміри росії переконати світову аудиторію у своїй повній неадекватності – цього разу шляхом демонстрації готовності вбивати українців не лише звичайними, а і ядерними засобами", – сказав постпред.

Україна закликає держави ООН, зокрема ядерні, засудити "безвідповідальне брязкання росії ядерними шаблями", зазначив він.

За словами Кислиці, подальші дії путіна напряму залежатимуть від реакції світової спільноти.

"Якщо його шантаж увінчається успіхом, а опонент проявить слабкість чи готовність до умиротворення, неминуче настане нова і більш жорстка ескалація насильства та порушень", – пояснив дипломат.

Якщо ж будуть вжиті адекватні заходи для стримування росії та зменшення її агресивного потенціалу, путін зупиниться, вважає Кислиця.

"Тому відповіддю на нинішній ядерний шантаж і погрози кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги стороні, яка захищається себе, свій народ і принципи Статуту ООН", – наголосив постпред.

Він зауважив, що Україна не сприймає занепокоєння щодо посилення спроможності України завдавати ударів по військових цілях на території росії як нібито «ескалацію».

"Таке визначення або демонструє повне нерозуміння природи конфлікту й поточних подій на місцях, або слугує маніпуляцією в інтересах агресора", – сказав Кислиця.

Сергій Кислиця зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення по Україні було випущено понад 11 500 ракет та 33 тис. керованих авіабомб, які були скеровані не на військові цілі. а на знищення цивільного населення та критичної інфраструктури України, щоб завдати якомога більшої шкоди мирному населенню. Серед цілей росії також - атомні об'єкти України, їх можливе ураження становить загрозу не тільки Україні, а й країнам навколо неї, підкреслив дипломат.

Натомість Україна вражає військові командні пункти рф, аеродроми, артилерійські арсенали, місця дислокації ракет, додав він.

"росія повинна розуміти, що кожна її спроба розширити війну матиме наслідки. Це має протверезити державу-агресора, зруйнувати її плани й примусити до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН, а не облудного умиротворення, що нагадує Мюнхен 1938 року", – зазначив Кислиця. Досягти цього можна двома шляхами: допомагаючи Україні та посилюючи тиск на росію, підкреслив він.