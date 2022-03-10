RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії

Виконувач обов’язків голови КСУ Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників п’ятого Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство Конституційного суду росії в цій всесвітній організації
Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії Фото: radiosvoboda.org
Конституційний суд рф порушив принципи організації, схваливши анексію українських територій
 
Виконувач обов’язків голови Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників п’ятого Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство Конституційного суду росії в цій усесвітній організації після того, як ця установа визнала "договори" про анексію українських територій, повідомляє пресслужба КСУ.
 
У повідомленні наголошується, що росія вкотре грубо порушив принципи, на яких засновано ВККП, знову схваливши спробу анексії українських територій.
 
"Саме напередодні 5-го Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, темою якого є "Конституційне правосуддя та мир", один із членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (WCCJ) знову вдався до дій, які цілком несумісні з цілями WCCJ.
 
2 жовтня 2022 року Конституційний суд російської федерації, у той самий спосіб, що й у випадку незаконної анексії українського Криму росією 2014 року, офіційно визнав законною проголошену путіним анексію деяких інших частин території України, зокрема Херсонської та Запорізької областей", – зазначається у зверненні Головатого.
 
Очільник КСУ наголосив, що своєю дією Конституційний суд рф "продовжує сприяти жорстокій війні росії проти України, призводячи до численних смертей, звірств, виправдовує військову агресію, геноцид української нації та інші злочини за міжнародним правом, допомагаючи путіну стерти українську національну ідентичність і воювати до останнього українця".
 
"Конституційний суд російської федерації не можна надалі сприймати як орган правосуддя, що є вірним додержанню демократії, людських прав і правовладдя як на національному, так і міжнародному рівнях. Ця російська інституція перетворилася на слугу імперіалістичного режиму путіна, що має всі ознаки класичного поняття тиранії та сучасної концепції фашизму.
 
Від імені Конституційного суду України та особисто звертаюся до всіх вас із проханням ужити всіх можливих заходів, щоб членство Конституційного суду російської федерації, який своїми діями офіційно підтримує злочинну владу путіна та ухвалює рішення, що суперечать загальновизнаним принципам міжнародного права, у Всесвітній конференції конституційного правосуддя було припинено", – звернувся виконувач обов’язків голови КСУ.
 
Також відомо, що 30 вересня Головатий надіслав лист голові Конституційного суду Індонезії Анвару Усману, що головує у Всесвітній конференції конституційного правосуддя (ВККП), та генеральному секретареві ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, повідомивши, що Конституційний суд України не буде брати участі в роботі 5-го Конгресу ВККП з огляду на те, що досі Конституційні суди росії та білорусі залишаються членами цієї всесвітньої організації.
 
Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, Конституційний суд росії схвалив пакет документів, підписаних президентом держави-агресорки Володимиром путіним, про "прийняття до складу рф" окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2022 20:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.