Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії

Виконувач обов’язків голови КСУ Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників п’ятого Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство Конституційного суду росії в цій всесвітній організації

Конституційний суд рф порушив принципи організації, схваливши анексію українських територій

Виконувач обов’язків голови Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників п’ятого Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство Конституційного суду росії в цій усесвітній організації після того, як ця установа визнала "договори" про анексію українських територій, повідомляє пресслужба КСУ.

У повідомленні наголошується, що росія вкотре грубо порушив принципи, на яких засновано ВККП, знову схваливши спробу анексії українських територій.

"Саме напередодні 5-го Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, темою якого є "Конституційне правосуддя та мир", один із членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (WCCJ) знову вдався до дій, які цілком несумісні з цілями WCCJ.

2 жовтня 2022 року Конституційний суд російської федерації, у той самий спосіб, що й у випадку незаконної анексії українського Криму росією 2014 року, офіційно визнав законною проголошену путіним анексію деяких інших частин території України, зокрема Херсонської та Запорізької областей", – зазначається у зверненні Головатого.

Очільник КСУ наголосив, що своєю дією Конституційний суд рф "продовжує сприяти жорстокій війні росії проти України, призводячи до численних смертей, звірств, виправдовує військову агресію, геноцид української нації та інші злочини за міжнародним правом, допомагаючи путіну стерти українську національну ідентичність і воювати до останнього українця".

"Конституційний суд російської федерації не можна надалі сприймати як орган правосуддя, що є вірним додержанню демократії, людських прав і правовладдя як на національному, так і міжнародному рівнях. Ця російська інституція перетворилася на слугу імперіалістичного режиму путіна, що має всі ознаки класичного поняття тиранії та сучасної концепції фашизму.

Від імені Конституційного суду України та особисто звертаюся до всіх вас із проханням ужити всіх можливих заходів, щоб членство Конституційного суду російської федерації, який своїми діями офіційно підтримує злочинну владу путіна та ухвалює рішення, що суперечать загальновизнаним принципам міжнародного права, у Всесвітній конференції конституційного правосуддя було припинено", – звернувся виконувач обов’язків голови КСУ.

Також відомо, що 30 вересня Головатий надіслав лист голові Конституційного суду Індонезії Анвару Усману, що головує у Всесвітній конференції конституційного правосуддя (ВККП), та генеральному секретареві ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, повідомивши, що Конституційний суд України не буде брати участі в роботі 5-го Конгресу ВККП з огляду на те, що досі Конституційні суди росії та білорусі залишаються членами цієї всесвітньої організації.

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, Конституційний суд росії схвалив пакет документів, підписаних президентом держави-агресорки Володимиром путіним, про "прийняття до складу рф" окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.