Україна закриває кордон для іноземців на два тижні

"Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення",

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. МЗС попередить зараз усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян буде закритий", - сказав він.

Через пандемію коронавірусу Україна вирішила закрити кордон для іноземних громадян на 14 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п'ятницю заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. МЗС попередить зараз усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян буде закритий", - сказав він.

"Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення", - додав він.

Данілов закликав громадян України за можливості обмежити закордонні поїздки, зокрема туристичні.

Він підкреслив, що всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися. Але якщо українці повертатимуться із країн, у яких зараз вирує коронавірус, вони "проходитимуть певні процедури обсервації".

Нагадаємо, що МЗС звернулось до українців в Італії у зв'язку з карантином