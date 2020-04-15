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Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль

"Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні"
Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, аби мінімізувати шляхи поширення епідемії коронавірусу,наразі в Україні діють лише 19 пунктів пропуску.
Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль Фото: "Радіо Свобода"

Мовиться про закриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну, передає 24 КАНАЛ.

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"Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні. Там вже максимально знизився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати на час проведення карантинних заходів",– повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пункти пропуску, які будуть тимчасово закриті:

  • "Устилуг";
  • "Смільниця";
  • "Грушів";
  • "Угринів";
  • "Кельменці";
  • "Солотвино";
  • "Бронниця";
  • "Сокиряни";
  • "Паланка";
  • "Нові Трояни".

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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15 04 2020 14:00
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