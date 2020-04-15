CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, аби мінімізувати шляхи поширення епідемії коронавірусу,наразі в Україні діють лише 19 пунктів пропуску.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль
"Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні"
Фото: "Радіо Свобода"
Мовиться про закриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну, передає 24 КАНАЛ.
Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
"Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні. Там вже максимально знизився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати на час проведення карантинних заходів",– повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Пункти пропуску, які будуть тимчасово закриті:
- "Устилуг";
- "Смільниця";
- "Грушів";
- "Угринів";
- "Кельменці";
- "Солотвино";
- "Бронниця";
- "Сокиряни";
- "Паланка";
- "Нові Трояни".
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Які маски кращі: порівняльне відео
- ВІДЕО Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців
- ФОТО Ужгород перетворюється на сакурове королівство
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles