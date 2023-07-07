Україна закуповуватиме словацькі автоматичні гаубиці

Україна уклала контракт зі Словаччиною.

Словаччина виготовить для України 16 сучасних самохідних артустановок Zuzana 2.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Глава держави розповів, що під час свого візиту до Словаччини він уже встиг провести особисту зустріч зі словацькою колегою та зустріч на рівні делегацій.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", – заявив Зеленський.

САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини, а завдяки автоматизації її екіпаж складає всього три артилеристи.