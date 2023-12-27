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Україна залишиться в пріоритеті для G7– голова МЗС Італії

27 грудня 2023, 14:55
Україна залишиться в пріоритеті для G7– голова МЗС Італії
Він підтвердив прагнення "до миру як в Україні, так і на Близькому Сході".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна залишиться в центрі уваги під час головування Італії в G7 у наступному році.

Про це повідомляє ANSA.

"Захід продовжує демонструвати велику солідарність з Україною. G7, яку з 1 січня очолюватиме Італія, окрім Близького Сходу та штучного інтелекту, фокусуватиметься на українському питанні", - відзначив Таяні.

Він підкреслив, що для Риму залишається пріоритетом надання допомоги Україні у захисті територіальної цілісності, і Італія продовжує вносити свій внесок, надаючи всебічну допомогу українському народові.

Таяні висловив думку, що необхідно досягти реальних цілей, які можуть забезпечити стабільну основу для переговорів.

"Нам потрібно досягти ситуації, що змусить росіян вивести свої війська з України та сісти за переговірний стіл", - додав Таяні.

Італіявійна в Україніросія окупантиG-7

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