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ПОЛІТИКА

Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних дронів

31 травня 2023, 20:39
Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних дронів
Фото: Telegram Україна сьогодні
Пентагон тестує ці безпілотники протягом кількох останніх місяців.

Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних безпілотників. Також 100 штук замовив спецпідрозділ морської піхоти США.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Спецпідрозділ морської піхоти США хоче в майбутньому використовувати дрони від Quantum Systems для розвідувальних місій. Міністерство оборони США уклало контракт на суму 20 мільйонів доларів, про що міністерство нещодавно оголосило. Планується поставити 100 дронів Vector.

Керівник компанії Флоріан Сейбель заявив, що спецпідрозділ може використовувати їх для дослідження місцевості вночі з гумового човна. Пентагон тестує ці безпілотники протягом кількох останніх місяців. Сейбель сподівається знайти більше покупців безпілотників у збройних силах США та за їх межами.

Також повідомляється, що Україна також замовила у компанії 300 розвідувальних безпілотників. Однак видання не уточнило, йдеться про безпілотників Vector чи ні. Також не зрозуміло, коли їх зможуть виготовити та поставити Збройним силам України.

Що відомо про Vector?

Для початку роботи БПЛА достатньо двох хвилин;

- У зібраному вигляді БПЛА має розмах крила 2,8 метра, запускається з руки;

- "Пташка" обладнана електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що, зі свого боку, дозволяє виявляти ворожі цілі. Міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів;

- Швидкість до 72 км/год, а тривалість польоту - 120 хвилин;

- Vector здатний у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Німеччинадронивійна в Україні

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