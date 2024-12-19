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Україна заочно засудила 64 російських депутата Держдуми

19 грудня 2024, 18:26
Україна заочно засудила 64 російських депутата Держдуми
Фото: ria.ru
Їм загрожує позбавлення волі до 15 років та конфіскація майна.

В Україні 64 депутатів Держдуми рф заочно засудили до 15 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність Української держави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За підтримку публічного обвинувачення Чернівецькою обласною прокуратурою 64 депутатів Держдуми рф визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Згідно із статтею, їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що дії депутатів рф були спрямовані на зміну територіальних меж України, порушення Конституції України та призвели до жертв і тяжких наслідків.

В лютому 2022 року вони підтримали постанову із зверненням до президента рф з проханням розглянути питання про визнання так званих "ДНР/ЛНР" і ратифікацію договору про співпрацю між країною-агресором та цими псевдореспубліками, що стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

 

депутативійна в УкраїніДерждума

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