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ПОЛІТИКА

Україна заочно засудила російського актора Пєвцова до 10 років ув'язнення

20 лютого 2025, 19:10
Україна заочно засудила російського актора Пєвцова до 10 років ув'язнення
з вільних джерел
Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів.

російський актор Дмітрій Пєвцов, який пропагує війну рф проти України, засуджений в Україні: він отримав заочний термін ув'язнення - 10 років з конфіскацією майна.  

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Засуджений є депутатом Держдуми Росії та входить до кола наближених до кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто «голосував за приєднання» тимчасово окупованих районів України до складу рф.

Серед іншого, він заперечував воєнні злочини росіян на тимчасово захоплених територіях нашої держави, зокрема, у Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).
війнаСБУ

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