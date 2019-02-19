Україна запропнувала в ТКГ розробити компромісну версію мандату миротворців на Донбасу
Таку пропозицію висловив представник України в Тристоронньої контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук, інформує "Громадське".
Українська сторона на переговорах пропонує розробити не ультимативну, а компромісну версію з поступками щодо питання миротворчої місії ООН на Донбасі https://t.co/weisI4JL7o— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 лютого 2019 р.
Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.
Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.
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