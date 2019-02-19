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Україна запропнувала в ТКГ розробити компромісну версію мандату миротворців на Донбасу

Пропозицію вніс Євген Марчук
Українська сторона на переговорах пропонує розробити не ультимативну, а компромісну версію з поступками щодо питання миротворчої місії ООН на Донбасі та мандату миротворців.
Україна запропнувала в ТКГ розробити компромісну версію мандату миротворців на Донбасу Фото: qha.com.ua

Таку пропозицію висловив представник України в Тристоронньої контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

 

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19 02 2019 17:57
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