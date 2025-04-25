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Україна запропонувала США свої умови миру – Telegraph

25 квітня 2025, 11:55
Україна запропонувала США свої умови миру – Telegraph
Документ вже передали США.
Під час переговорів у Лондоні Україна разом з європейськими партнерами напрацювала власну версію плану врегулювання війни з росією. 
 
Про це повідомляє Telegraph.
 
Як пише видання, детальна інформація про п'ятипунктний пакет вимог Києва була надана виданню The Telegraph, "з якого випливає, що, як і раніше, зберігаються серйозні розбіжності з американським планом із семи пунктів, який з'явився цього тижня".
 
"В основі вимог лежить наполеглива вимога про те, щоб Крим - українська земля, анексована військами очільника кремляпутіна 2014 року - офіційно не визнавався російською територією", - йдеться в статті.
 
Подробиці вимог, висунутих Україною, були розкриті в плані з п'яти пунктів, який, за словами президента України Володимира Зеленського, перебуває на столі у Трампа.
 
Український президент уже встиг висловитися про план на прес-конференції в ПАР.
 
"Після пропозиції США з'явилися й інші документи, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ лежить на столі у президента Трампа. Усе, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути частиною будь-яких угод", - констатував Зеленський.
 
Досьє щодо вимог, з яким ознайомилася The Telegraph, ясно показує, що Україна сподівається фактично усунути будь-яке офіційне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.
 
Пункти один і два фокусуються на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.
 
"Вони також підкреслюють важливість чітких "гарантій безпеки" як ціни за будь-яку перспективну мирну угоду, в рамках якої Україна поступиться територією росії, нехай навіть на тимчасовій основі", - розкривають деталі журналісти.
 
Третій пункт - "це спроба відібрати у Трампа контроль над переговорами і повернути Україну в центр мирного процесу".
 
Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.
 
П'ятий і останній пункт ясно показує, що росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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