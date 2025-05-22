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Україна запропонувала ЄС взяти участь у фінансуванні ЗСУ – міністр фінансів

22 травня 2025, 20:53
Україна запропонувала ЄС взяти участь у фінансуванні ЗСУ – міністр фінансів
Триває діалог про інтеграцію українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.
Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування Збройних Сил України. 
 
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко за результатами поїздки в Канаду, де проходила зустріч країн "Великої сімки" (G7).
 
"Насичена адженда: зустрічі з міністрами фінансів Канади та Німеччини, керівництвом МВФ, обговорення відновлення та інвестиційного потенціалу України з бізнесом Канади, і звичайно, вже традиційна участь у сесії G7, що присвячена питанням України. Надзвичайно важливо, отримав чіткі сигнали - підтримка України буде продовжуватись", - написав він у Telegram.
 
Марченко зазначив, що однією з ключових тем була - шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік
 
"Наразі, ведемо діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи. Упевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році і надалі, а для ЄС - убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід. Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил, та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи", - пояснив міністр фінансів.
 
Він також зазначив, що витрати на забезпечення ЗСУ для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.
 
"Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил – дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів", - наголосив Марченко. 

 

війна в Україніросія окупантиЗСУ

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