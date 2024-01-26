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ПОЛІТИКА

Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт у Швейцарії

26 січня 2024, 17:12
Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт у Швейцарії
Нейтральна Швейцарія на прохання президента Володимира Зеленського погодилася прийняти у себе мирний саміт щодо України.

Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті лідерів у Швейцарії.

Про це повідомляє  Reuters.

"Ми безумовно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні глави Китайської Народної Республіки", - сказав заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що участь Китаю в мирному саміті буде дуже важливою для України.

"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важлива участь у такому саміті", - додав він.

Нейтральна Швейцарія на прохання президента Володимира Зеленського погодилася прийняти у себе мирний саміт щодо України, але дата і місце його проведення поки не визначені. Жовква заявив, що команди все ще працюють над деталями.

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

15 січня стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

ШвейцаріясамітСі Цзіньпін

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