Україна запросить екстрену допомогу з ППО на "Рамштайні-11" – FT

21 квітня на зустрічі антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" Україна закликатиме до термінового постачання зенітно-ракетних комплексів та боєприпасів через потенційну загрозу прориву авіацією окупантів фронту та масованих бомбардувань в тилу.

За даними видання, західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зірватися.

Київ потребує більше ракет, здатних збивати винищувачі, які у великій кількості використовуються для протидії російським безпілотникам і ракетам.

"Тема ППО малої дальності все частіше підіймається українцями. Якщо вони використають їх усі, це відкриє простір для військово-повітряних сил окупантів. Якщо росія зможе проникнути туди за допомогою «тупих» бомбардувальників, Україна матиме проблеми", — сказав один європейський чиновник, маючи на увазі некеровані боєприпаси, скинуті з літаків.

На початку 2023 року західна розвідка попередила, що рф нібито накопичує винищувачі та ударні гелікоптери поблизу лінії фронту в Україні, що, пише FT, "викликало негайне посилення ППО, зокрема завдяки пакету підтримки США на $2 млрд наприкінці лютого".

На початку квітня в зливах з Пентагону журналісти виявили, що через постійну необхідність захищатися від атак російських ракет і безпілотників українські запаси ППО нібито виснажені: там прогнозували, що у Сил оборони до 23 травня нібито можуть закінчитися боєприпаси для п'яти найважливіших систем ППО.

Ексглава британських Збройних сил Річард Берронс вважає: якщо це виявиться правдою, "Захід не зможе легко чи швидко замінити цей тип матеріалів".

Другий єврочиновник, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність питання, повідомив FT, що постачання ППО – "це проблема, тему якої Україна постійно порушує".



Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль також вважає ППО серйозною проблемою для українців: "Три їхні пріоритети — це три наші пріоритети: ППО, артилерія, механізовані та бронетанкові сили та все, що необхідно для обслуговування та підтримки цих машин".