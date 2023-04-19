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Україна запросить екстрену допомогу з ППО на "Рамштайні-11" – FT

19 квітня 2023, 13:00
Україна запросить екстрену допомогу з ППО на
Фото з вільного доступу
Гостра нестача ППО може дозволити рф розпочати широкомасштабні бомбардування.
21 квітня на зустрічі антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" Україна закликатиме до термінового постачання зенітно-ракетних комплексів та боєприпасів через потенційну загрозу прориву авіацією окупантів фронту та масованих бомбардувань в тилу.
Про це, посилаючись на трьох офіційних осіб, поінформованих про підготовку зустрічі союзників, пише Financial Times.

За даними видання, західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зірватися.

Київ потребує більше ракет, здатних збивати винищувачі, які у великій кількості використовуються для протидії російським безпілотникам і ракетам.

"Тема ППО малої дальності все частіше підіймається українцями. Якщо вони використають їх усі, це відкриє простір для військово-повітряних сил окупантів. Якщо росія зможе проникнути туди за допомогою «тупих» бомбардувальників, Україна матиме проблеми", — сказав один європейський чиновник, маючи на увазі некеровані боєприпаси, скинуті з літаків.

На початку 2023 року західна розвідка попередила, що рф нібито накопичує винищувачі та ударні гелікоптери поблизу лінії фронту в Україні, що, пише FT, "викликало негайне посилення ППО, зокрема завдяки пакету підтримки США на $2 млрд наприкінці лютого".
На початку квітня в зливах з Пентагону журналісти виявили, що через постійну необхідність захищатися від атак російських ракет і безпілотників українські запаси ППО нібито виснажені: там прогнозували, що у Сил оборони  до 23 травня  нібито можуть закінчитися боєприпаси для п'яти найважливіших систем ППО.

Ексглава британських Збройних сил Річард Берронс вважає: якщо це виявиться правдою, "Захід не зможе легко чи швидко замінити цей тип матеріалів".

Другий єврочиновник, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність питання, повідомив FT, що постачання ППО – "це проблема, тему якої Україна постійно порушує".

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль також вважає ППО серйозною проблемою для українців: "Три їхні пріоритети — це три наші пріоритети: ППО, артилерія, механізовані та бронетанкові сили та все, що необхідно для обслуговування та підтримки цих машин".

 

ППОвійна в Україніракетні удариросія окупантиРамштайн-11

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