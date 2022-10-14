Україна запровадила безвіз з Індонезією

Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією.

Про це заявив постійний представник Кабміну України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Угодою передбачено можливість громадян двох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, слідувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без віз строком:

до 30 днів протягом кожного візиту громадянам України до Індонезії;

до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадянам Республіки Індонезія до України.

Раніше повідомлялось, що уряд ухвалив рішення щодо запуску "митного безвізу".