Україна запровадила санкції проти китайських компаній, причетних до виробництва дронів

Попри активні торговельні зв’язки між Китаєм і росією, Пекін неодноразово заявляв, що не постачає озброєння жодній зі сторін у війні.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти пʼяти зареєстрованих у Китаї компаній.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Санкції наклали на Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Yikeda Intelligent Technology, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery.

Як пояснив Уповноваженого по санкціях Владислав Власюк, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах "Шахед" було виявлено компоненти китайського виробництва. Саме до компаній-постачальників цих компонентів було запроваджено санкції.

Попри активні торговельні зв’язки між Китаєм і росією, Пекін неодноразово заявляв, що не постачає озброєння жодній зі сторін у війні.

Однак із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з’являлося чимало свідчень того, що Китай сприяє москві в обході західних санкцій. Зокрема, у вересні 2024 року західні ЗМІ повідомляли про наявність доказів таємного постачання озброєння з боку китайських компаній до росії.