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ПОЛІТИКА

Україна запроваджує термітні дрони: зброя майбутнього на полі бою

20 вересня 2024, 19:56
Україна запроваджує термітні дрони: зброя майбутнього на полі бою
Фото: www.ekathimerini.com
Дрони є підходящим варіантом безпілотника для доставки запалювальної суміші на повільній швидкості через їхню низьку вартість і точну маневреність.

Українські військові почали застосовувати на фронті безпілотники з можливістю розпилення термітів. Однак вони здатні не лише це.

Про це повідомляє Defense News.

Як зазначають у Defense News, ці безпілотники не тільки "випалюють" ворога. Вони також здатні вести зйомку від першої особи та спостерігати за позиціями росіян.

Водночас експерти вважають, що такі дрони можуть бути застосовані лише за певних обставин і мають подвійну мету: це і дешевий спосіб викриття ворожих позицій, і засіб наганяти страх на війська окупантів.

"Першочергове використання цих термітних БПЛА - це дефоліант для знищення дерев і листя, які російські війська і техніка використовують для приховування в лісосмугах; і, по-друге, ймовірно, вони призначені як психологічна зброя через характер впливу терміту при контакті зі шкірою", - сказав старший науковий співробітник лондонського Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джастін Бронк.

Водночас, висока температура суміші може пошкодити або знищити схованки з обладнанням та боєприпасами за один виліт.

"Вони можуть використовуватися для специфічних цілей, для яких вибухові ефекти не є ідеальними, і можуть бути корисними для спалювання покинутих транспортних засобів, наприклад, зберігаючи вибухові боєголовки для місій, що потребують кінетичних ефектів", - зазначив науковий співробітник Центру аналізу європейської політики США Федеріко Борсарі.

Обидва експерти зазначили, що дрони є підходящим варіантом безпілотника для доставки запалювальної суміші на повільній швидкості через їхню низьку вартість і точну маневреність.

Однак небезпека використання термітів полягає у можливості виникнення неконтрольованих пожеж, які можуть спалити цивільну інфраструктуру та невійськові об'єкти. Використання термітних боєприпасів не є забороненим, але й не є простим, кажуть експерти.

"Було б легітимно і законно використовувати їх як дефоліанти для зняття укриття, і це стосується лише тих випадків, коли вони а) влучають у цивільних або б) існує значний ризик того, що подальший вогонь загрожуватиме цивільному населенню - порівняйте це з тим, як росія використовувала термітні боєприпаси минулого року без розбору", - вважає директор військової науки RUSI Метью Савілл.

війнадрони

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