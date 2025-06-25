Україна запустить з Данією спільне оборонне виробництво – Зеленський

Данія стане першою, з ким Київ запустить спільне оборонне виробництво.

Кожна країна, яка щиро підтримує Україну - може розраховувати на взаємовигідне партнерство.

Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

Сьогодні, 25 червня, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. За його словами, під час переговорів були порушені питання:

розвитку співвиробництва зброї;

головування Данії в Раді Європейського союзу (ЄС);

подальшу підтримку Збройних сил України (ЗСУ).

"Є важливі рішення - Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом", - додав він.