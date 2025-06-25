Україна запустить з Данією спільне оборонне виробництво – Зеленський
25 червня 2025, 17:05
Данія стане першою, з ким Київ запустить спільне оборонне виробництво.
Кожна країна, яка щиро підтримує Україну - може розраховувати на взаємовигідне партнерство.
Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.
Сьогодні, 25 червня, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. За його словами, під час переговорів були порушені питання:
- розвитку співвиробництва зброї;
- головування Данії в Раді Європейського союзу (ЄС);
- подальшу підтримку Збройних сил України (ЗСУ).
"Є важливі рішення - Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом", - додав він.