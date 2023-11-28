Україна зараз ближче до НАТО – Єнс Столтенберг
Сьогодні Україна найближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.
Про це заявив чинний глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю угорському виданню Index.
"Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо підтримувати її у здійсненні необхідних реформ на шляху до членства", – зазначив Столтенберг.
"Наразі союзники пообіцяли виділити 500 мільйонів євро на критичні потреби, включаючи пальне, медичне обладнання, обладнання для розмінування та понтонні мости. Ми оновили наші політичні зв’язки через нову Раду Україна-НАТО, платформу для врегулювання криз і прийняття рішень, де ми вирішуємо спільні питання безпеки на рівних. Усі союзники також погодилися, що План дій щодо членства буде вилучено зі шляху України до вступу в НАТО, таким чином двоетапний процес перетвориться на одноетапний. Лідери вирішили запросити Україну приєднатися, коли умови будуть виконані і союзники погодяться", – додав Столтенберг.