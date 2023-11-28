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Україна зараз ближче до НАТО – Єнс Столтенберг

28 листопада 2023, 14:55
Україна зараз ближче до НАТО – Єнс Столтенберг
джерело ria
Єнс Столтенберг згадав про рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі.

Сьогодні Україна найближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.

Про це заявив чинний глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю угорському виданню Index.

"Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо підтримувати її у здійсненні необхідних реформ на шляху до членства", – зазначив Столтенберг.

Він запевнив, що "майбутнє України в НАТО". Генсек Північноатлантичного Альянсу нагадав про багаторічну програму допомоги Україні для забезпечення переходу від радянських стандартів до обладнання і стандартів НАТО, а також для оперативної сумісності армій. Таку програму члени Альянсу погодили на саміті у Вільнюсі. 
 

"Наразі союзники пообіцяли виділити 500 мільйонів євро на критичні потреби, включаючи пальне, медичне обладнання, обладнання для розмінування та понтонні мости. Ми оновили наші політичні зв’язки через нову Раду Україна-НАТО, платформу для врегулювання криз і прийняття рішень, де ми вирішуємо спільні питання безпеки на рівних. Усі союзники також погодилися, що План дій щодо членства буде вилучено зі шляху України до вступу в НАТО, таким чином двоетапний процес перетвориться на одноетапний. Лідери вирішили запросити Україну приєднатися, коли умови будуть виконані і союзники погодяться", – додав Столтенберг.

НАТОСтолтенбергвійна в Україніросія окупанти

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