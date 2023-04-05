Україна завдає ударів по окупантах і накопичує боєприпаси для атаки – СNN
Офіційні особи також стверджують, що Україна накопичуватиме боєприпаси перед контрнаступом, а, за їхніми даними, у ЗСУ на фронті не має браку боєприпасів.
"Ми не бачимо, щоб вони були змушені обмежувати свої операції через брак боєприпасів. Вони, очевидно, хочуть накопичити запаси зараз, тому що готуються до наступу, тому їм потрібні ці гарантії постачання, щоб мати можливість витримати наступ", - заявили офіційні особи.
Вони додали, що ЗСУ отримують ці поставки в даний момент.