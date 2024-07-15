Україна завдала потужних ударів по генеруючих об'єктах рф – Зеленський

Це дозволило Україні вести переговори з партнерами про енергетичну безпеку.

Україна завдала потужних ударів по російських енергетичних об'єктах, що дозволило Україні вести переговори з партнерами про енергетичну безпеку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прессконференції 15 липня.

"Зараз всі думають, як зберегти енергетику. Збереження нашої енергетики залежить і від того, що ми завдали потужні удари по генеруючим об’єктам рф. Тепер ми можемо говорити з партнерами, про те, що ми можемо розв'язати питання енергетичної безпеки, бо це для усіх важливо", – сказав Зеленський.