Україна завдала потужних ударів по генеруючих об'єктах рф – Зеленський
15 липня 2024, 17:31
Фото: aa.com.tr
Це дозволило Україні вести переговори з партнерами про енергетичну безпеку.
Україна завдала потужних ударів по російських енергетичних об'єктах, що дозволило Україні вести переговори з партнерами про енергетичну безпеку.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прессконференції 15 липня.
"Зараз всі думають, як зберегти енергетику. Збереження нашої енергетики залежить і від того, що ми завдали потужні удари по генеруючим об’єктам рф. Тепер ми можемо говорити з партнерами, про те, що ми можемо розв'язати питання енергетичної безпеки, бо це для усіх важливо", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.
Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється. Крім того, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/"Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.