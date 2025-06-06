Україна завершила процедури для приєднання до роумінгової зони ЄС
06 червня 2025, 20:53
Фото: з вільних джерел
Аналогічну пропозицію можуть представити найближчим часом і щодо Молдови.
Європейська комісія має намір запропонувати приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, Комісія поінформувала міністрів про стан процесу інтеграції України та Молдови до зони, яка дозволяє громадянам ЄС користуватися мобільним зв'язком у межах Євросоюзу без додаткових платежів.
Єврокомісія має незабаром запропонувати оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року.
Також зазначено, що аналогічну пропозицію можуть представити найближчим часом і щодо Молдови.