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Україна завоювала перше "срібло" на Олімпіаді в Парижі

01 серпня 2024, 12:31
Україна завоювала перше
Фото: Getty Images
Українець Сергій Куліш посів друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій з 50 м.
На Олімпіаді-2024 у Парижі відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій з 50 м. Україну представляв Сергій Куліш, який у кваліфікації показав третій результат, а у фіналі став другим та завоював "срібло". Це друга медаль України на Олімпіаді після "бронзи" Ольги Харлан.
 
Про це стало відомо з онлайн трансляції Олімпіади.
 
Куліш змагався з китайцем Лю Юкуном. Останній і став переможцем з результатом 463,6 бала. Куліш із 461,3 балами посів друге місце. "Бронзу" отримав представник Індії Свапніл Кусале.
 
Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 Куліш завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. На Олімпіаді-2020 він претендував на медаль у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів, але втратив шанс через власну помилку, вистріливши в чужу мішень.
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