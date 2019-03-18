Україна заявила протест через черговий приїзд Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ висловило протест у зв'язку з черговим приїздом президента РФ Володимира Путіна в Крим, який перебуває під російською окупацією.

"Україна вважає цей візит грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічною і демонстративною зневагою російською стороною загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, в тому числі Статутом ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов'язаннями РФ за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Російська Федерація і Україна", - йдеться на сайті МЗС.

Путін приїхав до Криму з нагоди п'ятої річниці анексії українського півострова.

Він узяв участь у запуску двох нових енергоблоків Балаклавської і Таврійської ТЕС.

Путін сказав, що введення в експлуатацію нових генеруючих потужностей заміщає приплив електроенергії, який раніше надходив з материкової частини України.

"Балаклавська і Таврійська станції дадуть нам 940 мегават. Ще 850 мегават може забезпечити енергоміст, підключений до Єдиної системи енергопостачання Росії. 160 мегават - це колишні об'єкти генерації, і ще 129 мегават дасть нова Сакська ТЕС, яка в цей час готується до введення і проходить комплексні випробування", - заявив Путін.

Крім того, в окупованому Севастополі російський президент відвідав "Малахів курган".

Нагадаємо, 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим до свого складу. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Відтоді він щонайменше 12 разів приїжджав на окуповану територію.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.