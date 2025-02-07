Україна зберігає козир із Курськом для можливих переговорів із росією – Bloomberg

кремль розглядає вторгнення України в Курську область як "регіональну, а не національну проблему".

Через кілька днів після того, як українські війська несподівано захопили частину Курської області росії, владімір путін заявив представникам оборонного відомства, що їхнім "головним завданням" є відбиття вторгнення. Шість місяців потому вони все ще намагаються це зробити.

Неспроможність путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни. Поки російські війська продовжують поступово просуватися на полі бою на сході України, Київ зберігає в Курську козир для можливого обміну територіями на будь-яких переговорах.

Про це пише Bloomberg.

Перша окупація російської землі іноземними військовими з часів Другої світової війни є особистою невдачею для путіна, чий імідж базується на тому, що він є сильним правителем, який захищає інтереси нації. кремль намагався применшити кризу відтоді, як українські війська перетнули кордон 6 серпня і швидко просунулися вперед, захопивши територію площею 1250 квадратних кілометрів, включаючи місто Суджа і десятки сіл.

російські війська поки що відвоювали лише близько половини території, навіть з допомогою тисяч північнокорейських солдатів, перекинутих до регіону, йдеться в агентстві.

"Українське вторгнення в регіон з населенням близько 1 мільйона осіб, що приблизно дорівнює розміру Бельгії, стало шоком для росіян, наблизивши наслідки війни, яку розпочав путін, до їхніх домівок", — пише Bloomberg.

кремль дав зрозуміти, що його стратегія полягає у продовженні наступу з метою тиску на Україну та США, щоб змусити їх погодитися на умови москви, а офіційні особи стверджують, що росія може продовжувати війну ще два-три роки.

"путін змушений розставляти пріоритети, оскільки його сили виснажені й він, схоже, більше зосереджений на досягненнях в Україні, ніж на поверненні території в Курській області", — сказав Бота Іліяс, старший аналітик лондонської компанії стратегічної розвідки Prism.