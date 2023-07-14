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ПОЛІТИКА

Україна зберігає підтримку в Палаті представників США, незважаючи на зусилля ультраправих республіканців – Bloomberg

14 липня 2023, 10:23
Україна зберігає підтримку в Палаті представників США, незважаючи на зусилля ультраправих республіканців – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Група ультраправих республіканців наполягала на розгляді низки поправок, які б заборонили будь-яку допомогу Україні в галузі безпеки.

Палата представників Конгресу США завдала поразки зусиллям консервативних республіканців щодо припинення допомоги Україні у сфері безпеки, тим самим зміцнивши підтримку обома політичними партіями боротьби Києва проти вторгнення росії.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Група ультраправих республіканців наполягала на розгляді низки поправок, які б заборонили будь-яку допомогу Україні в галузі безпеки, виключили б 300 млн доларів із щорічного законопроекту про оборонну політику для навчання та оснащення українських солдатів і зумовили б будь-яку допомогу Україні звітом, в якому детально описується стратегія Участь США.

Законопроект про дозвіл на виділення оборони 886 млрд доларів, HR 2670, вважається обов'язковим заходом, оскільки він дозволяє підвищення заробітної плати військовим та цивільним особам та встановлює політику щодо озброєнь та геостратегію. Щорічне законодавство стає законом щороку понад 60 років.

Голосування щодо українських поправок стало перевіркою підтримки України Конгресом, оскільки ізоляційно налаштовані члени Республіканської партії посилили заклики скоротити або припинити допомогу Києву. Розбіжності всередині Республіканської партії загострилися у вирішальний момент війни, коли Україна перебуває у розпалі контрнаступу, а президент Джо Байден цього тижня закликав союзників по НАТО продовжувати надавати допомогу Україні.

Спікер палати представників Кевін Маккарті (республіканець від штату Каліфорнія), який має незначну більшість, перебуває у скрутному становищі. Щоб пом'якшити консервативне крило своєї партії, він сказав, що виступає проти додаткової допомоги Україні окрім угоди про обмеження боргу, укладеної раніше цього року, яка також встановила рамки для рівнів державних видатків.

Маккарті також нещодавно відкинув припущення, що Конгрес схвалить додаткові витрати на Україну та інші оборонні потреби внаслідок боргової угоди. Пентагон і адміністрація Байдена надали Україні допомогу у вигляді екстреного додаткового фінансування та розраховують зробити те саме у 2024 фінансовому році через складність прогнозування потреб у фінансуванні війни заздалегідь.

Маккарті зіткнеться із тиском з боку законодавців-ветеранів-республіканців, зокрема голів комітетів з оборони, з вимогою внести доповнення. 

"У нас достатньо підтримки в Конгресі, щоб підтримувати це набагато довше, - сказав Макконнелл в інтерв'ю Bloomberg News на початку цього року. Усі лідери в Палаті представників та Сенаті моєї партії дуже підтримують перемогу над росіянами".

Республіканець із Кентуккі, який домовився про допомогу США на військові потреби на суму понад 100 млрд доларів, також закликав Байдена прискорити постачання високотехнологічної зброї до України, щоб допомогти повернути території, захоплені росією.

Згідно з опитуванням, проведеним Президентським фондом та Інститутом Рональда Рейгана, три чверті американців кажуть, що для США важливо, щоб Україна виграла війну з російськими загарбниками, і переважна більшість підтримує відправку Україні допомоги з метою безпеки. Підтримка солідна серед демократів – 86% та республіканців – 71%, а у незалежних – 58%.

Щодо допомоги у сфері безпеки, то 59% опитаних американців кажуть, що підтримують відправку військової допомоги Україні, у тому числі три чверті демократів та половина республіканців. Незалежні значно менш схильні підтримувати допомогу Україні: 39% за та 39% проти. Але загалом підтримка допомоги Україні не змінилася з листопада минулого року, коли Інститут Рейган провів дослідження національної оборони, яке засвідчило, що допомогу підтримали 57% американців.

підтримкареспубліканцівійнаозброєння

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