Україна збільшила обсяги імпорту газу на 45%

Імпорт газу здійснювався переважно з Словаччини, Польщі та Угорщини, в той час як у Росії газ не купувався

У січні-жовтні 2019 року Україні імпортувала на 45,4% більше газу, ніж за аналогічний період попереднього року.

Такі дані наводить Укртрансгаз, повідомляє "Громадське".

Загалом за 10 місяців 2019 року Україна імпортувала 13,29 мільярда кубометрів газу, що на 4,15 мільярда кубометрів більше, ніж у за 10 місяців попереднього року.

Імпорт газу здійснювався переважно з Словаччини, Польщі та Угорщини, в той час як у Росії газ не купувався.

Зазначимо, що Україна припинила купувати газ у російського Газпрому 26 листопада 2015 року. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, імпорт Україна намагалася придбати газ у Росії, однак отримала офіційну відмову.

У 2019 року обсяги імпорту газу Україною зросли через те, що наприкінці року закінчується 10-річний контракт про транзит газу. Нового контракту Україна та Росія не підписали, через що, ймовірно, Росія припинить транзит свого газу, що може призвести до перешкод у газопостачанні.

Напередодні у Національному банку підрахували, що Україна може втратити до 0,9% свого ВВП через припинення транзиту російського газу.

Нагадаємо, що Україна збільшила імпорт газу на 44%, а обсяги видобутку майже не змінилися.