Україна збільшила обсяги імпорту газу на 45%
Такі дані наводить Укртрансгаз, повідомляє "Громадське".
Загалом за 10 місяців 2019 року Україна імпортувала 13,29 мільярда кубометрів газу, що на 4,15 мільярда кубометрів більше, ніж у за 10 місяців попереднього року.
Імпорт газу здійснювався переважно з Словаччини, Польщі та Угорщини, в той час як у Росії газ не купувався.
Зазначимо, що Україна припинила купувати газ у російського Газпрому 26 листопада 2015 року. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, імпорт Україна намагалася придбати газ у Росії, однак отримала офіційну відмову.
У 2019 року обсяги імпорту газу Україною зросли через те, що наприкінці року закінчується 10-річний контракт про транзит газу. Нового контракту Україна та Росія не підписали, через що, ймовірно, Росія припинить транзит свого газу, що може призвести до перешкод у газопостачанні.
Напередодні у Національному банку підрахували, що Україна може втратити до 0,9% свого ВВП через припинення транзиту російського газу.
Нагадаємо, що Україна збільшила імпорт газу на 44%, а обсяги видобутку майже не змінилися.
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