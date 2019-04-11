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Україна збільшила обсяги імпорту газу на 45%

Імпорт газу здійснювався переважно з Словаччини, Польщі та Угорщини, в той час як у Росії газ не купувався
У січні-жовтні 2019 року Україні імпортувала на 45,4% більше газу, ніж за аналогічний період попереднього року.
Україна збільшила обсяги імпорту газу на 45% Фото: infoindustria.com.ua

Такі дані наводить Укртрансгаз, повідомляє "Громадське".

Загалом за 10 місяців 2019 року Україна імпортувала 13,29 мільярда кубометрів газу, що на 4,15 мільярда кубометрів більше, ніж у за 10 місяців попереднього року.

Імпорт газу здійснювався переважно з Словаччини, Польщі та Угорщини, в той час як у Росії газ не купувався.

Зазначимо, що Україна припинила купувати газ у російського Газпрому 26 листопада 2015 року. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, імпорт Україна намагалася придбати газ у Росії, однак отримала офіційну відмову.

У 2019 року обсяги імпорту газу Україною зросли через те, що наприкінці року закінчується 10-річний контракт про транзит газу. Нового контракту Україна та Росія не підписали, через що, ймовірно, Росія припинить транзит свого газу, що може призвести до перешкод у газопостачанні.

Напередодні у Національному банку підрахували, що Україна може втратити до 0,9% свого ВВП через припинення транзиту російського газу.

Нагадаємо, що Україна збільшила імпорт газу на 44%, а обсяги видобутку майже не змінилися.

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04 11 2019 16:57
ТЕГИ: газ, імпорт, ввп
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