Україна збільшила виробництво зброї на 25%

Найбільший приріст був у лютому.

Протягом січня-березня поточного року Україна в середньому виготовила на 24,8% більше зброї та боєприпасів, ніж за той самий період 2023 року. Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі.

Про це пише Forbes.

Якщо говорити лише за січень, то цього року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів, ніж того ж самого місяця 2023 року. У лютому збільшення виробництва склало 29%, а в березні – 18,8%.

Щоправда, виготовлення озброєння та боєприпасів у січні цього року просіло на 4% порівняно з груднем минулого року. У лютому українські виробники виготовили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.

У виданні зазначили, що минулого року українські виробники зброї трикратно наростили виробництво – до 3 млрд доларів. При цьому, як заявляли в Мінстратегпромі, оборонно промисловий комплекс додав українському ВВП 1,5% зростання за підсумками року.

Всього на цьому ринку в Україні працюють 500 компаній, з яких 80% – приватні. На початку повномасштабного вторгнення рф до України, приватні компанії складали лише 20%.