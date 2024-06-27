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ПОЛІТИКА

Україна збільшила виробництво зброї на 25%

27 червня 2024, 12:13
Україна збільшила виробництво зброї на 25%
Фото: з вільного доступу
Найбільший приріст був у лютому.

Протягом січня-березня поточного року Україна в середньому виготовила на 24,8% більше зброї та боєприпасів, ніж за той самий період 2023 року. Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі.

Про це пише Forbes.

Якщо говорити лише за січень, то цього року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів, ніж того ж самого місяця 2023 року. У лютому збільшення виробництва склало 29%, а в березні – 18,8%.

Щоправда, виготовлення озброєння та боєприпасів у січні цього року просіло на 4% порівняно з груднем минулого року. У лютому українські виробники виготовили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%. 

У виданні зазначили, що минулого року українські виробники зброї трикратно наростили виробництво – до 3 млрд доларів. При цьому, як заявляли в Мінстратегпромі, оборонно промисловий комплекс додав українському ВВП 1,5% зростання за підсумками року.

Всього на цьому ринку в Україні працюють 500 компаній, з яких 80% – приватні. На початку повномасштабного вторгнення рф до України, приватні компанії складали лише 20%.

війна в Українізброявиробництво

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