Україна здійснила першу поставку газу з Азербайджану через Трансбалканський коридор

Обсяг першої поставки поки незначний.

Група "Нафтогаз України" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського природного газу з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до складу державної нафтогазової компанії Азербайджану SOCAR. Тестова поставка відбувається через Трансбалканський газотранспортний коридор за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон.

Про підписання угоди повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За його словами, хоча обсяг першої поставки невеликий, цей крок має стратегічне значення, оскільки відкриває перспективи для довгострокової співпраці між Україною та Азербайджаном у газовій сфері.

"Це ще один приклад диверсифікації джерел постачання енергоресурсів та зміцнення енергетичної безпеки України", — зазначив Корецький.

Раніше в Україні спростили транспортування газу через Трансбалканський коридор. Цей маршрут технічно доступний, але не використовувався повноцінно через високі тарифи в кожній країні, через які проходить газ (Греція, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна). Щоб зробити транспортування вигіднішим, оператори цих країн запропонували спільне рішення, щоб узгодити тарифи і полегшити бронювання потужностей.