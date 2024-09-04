Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024

04 вересня 2024, 20:09
Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024
фото: Elisa Rodrigues
Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Україна здобула золото та срібло на Паралімпіаді в Парижі. На першій та другій позиції фінішували плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.
 
Денисенко був першим завдяки ривку на завершальному з двох басейнів: із четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53,11 секунди. Він здобув дебютне паралімпійське золото в кар'єрі.
 
0,53 секунди партнерові поступився Максим Веракса, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.
 
Зазначимо, що днем раніше українці здобули чотири медалі з плавання. На дистанції 100 метрів на спині у класі S7 медалі здобули Андрій Трусов та Юрій Шенгур. 
 
Юрій Шенгур виграв дебютну в кар'єрі золоту нагороду Паралімпіади.
 
Срібним призером став Трусов, який раніше завоював два срібла – попередні нагороди він виборов на дистанції 200 метрів комплексним стилем та в запливі на 400 м вільним стилем у класі S7.
 
Ігор Німченко став срібним призером запливу на 100-метрівці батерфляєм у класі S10. Це перша медаль Німченка у кар'єрі на Паралімпійських іграх
 
Данило Чуфаров здобув срібло у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM11).

 

Паралімпійські ігривійна в УкраїніОлімпіада 2024росія окупанти

Останні матеріали

Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 08:25
Точний удар по
Політика
Точний удар по "Газпрому" чи захоплення села Нью-Йорк. Що є "стратегічним" для західних ЗМІ? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 вересня 2024, 12:42
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Політика
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2024, 21:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється