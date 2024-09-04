Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024

Україна здобула золото та срібло на Паралімпіаді в Парижі. На першій та другій позиції фінішували плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Денисенко був першим завдяки ривку на завершальному з двох басейнів: із четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53,11 секунди. Він здобув дебютне паралімпійське золото в кар'єрі.

0,53 секунди партнерові поступився Максим Веракса, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.

Зазначимо, що днем раніше українці здобули чотири медалі з плавання. На дистанції 100 метрів на спині у класі S7 медалі здобули Андрій Трусов та Юрій Шенгур.

Юрій Шенгур виграв дебютну в кар'єрі золоту нагороду Паралімпіади.

Срібним призером став Трусов, який раніше завоював два срібла – попередні нагороди він виборов на дистанції 200 метрів комплексним стилем та в запливі на 400 м вільним стилем у класі S7.

Ігор Німченко став срібним призером запливу на 100-метрівці батерфляєм у класі S10. Це перша медаль Німченка у кар'єрі на Паралімпійських іграх

Данило Чуфаров здобув срібло у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM11).