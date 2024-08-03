Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2024

У фіналі українські фехтувальниці здолали команду Південної Кореї.

Збірна України з фехтування виграла перше золото нашої команди на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

У фіналі українська команда, яку на цих змаганнях представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42.

На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу.

Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008. Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та дві бронзи.

Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі.

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня.