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Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2024

03 серпня 2024, 22:00
Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2024
Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля
У фіналі українські фехтувальниці здолали команду Південної Кореї.
Збірна України з фехтування виграла перше золото нашої команди на Олімпійських іграх у Парижі-2024.
 
Про це повідомило Суспільне спорт.
 
У фіналі українська команда, яку на цих змаганнях представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42.
 
На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу.
 
Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008. 
 
Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та дві бронзи.
 
Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі. 
 
Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня.
Ольга Харланолімпійські ігри-2024війна в Україніросія окупанти

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